В США объяснили последствия звонка Трампа Путину для Европы

Американский век Европы подошел к концу, ей придется брать на себя ответственность за безопасность на континенте, пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон 13 февраля в редакционной статье, опубликованной на сайте телеканала.
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