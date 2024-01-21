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Замминистра обороны Украины захотел отказа России от ядерного оружия

России требуется отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после завершения конфликта на Украине, заявил в беседе с Der Tagesspiegel замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.

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