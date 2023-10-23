Нацбанк Белоруссии порадовал население минимальной ставкой рефинансирования на 2024-й год

По оценкам финансового регулятора, ставка рефинансирования в 2024 году составит всего 9-9,5%.23-го октября на официальном сайте Национального банка Беларуси был опубликован документ по основным направлениям денежно-кредитной политики страны на 2024 год.
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