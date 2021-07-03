Гидрометцентр: На следующей неделе в Москву вернется жара до 13-14 июля 2021

С середины следующей недели в Москву и Подмосковье вернется июньская аномальная жара. По прогнозам синоптиков, знойная погода в городе и области продержится примерно до 13-14 июля, а столбики термометров в эти дни поднимутся до отметки +34 C.
С середины следующей недели в Москву и Подмосковье вернется июньская аномальная жара. По прогнозам синоптиков, знойная погода в городе и области продержится примерно до 13-14 июля, а столбики термометров в эти дни поднимутся до отметки +34 C.
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