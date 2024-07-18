Спецпрокурор обжаловал решение о закрытии дела Трампа о секретных документах

Спецпрокурор Джек Смит подал апелляцию на решение окружного судьи федерального судебного округа в штате Флорида Эйлина Кэннона о закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов против экс-президента США Дональда Трампа.
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