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Спецпрокурор обжаловал решение о закрытии дела Трампа о секретных документах

Спецпрокурор обжаловал решение о закрытии дела Трампа о секретных документах

Спецпрокурор Джек Смит подал апелляцию на решение окружного судьи федерального судебного округа в штате Флорида Эйлина Кэннона о закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов против экс-президента США Дональда Трампа.

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