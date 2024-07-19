Поздравляем любимую внучку , шумкову Ангелину Ивановну , с 18-летием.🎂 С днем рождения, желаем здоровья, радости , любви, и много счастья в переди.
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Поздравляем любимую внучку , шумкову Ангелину Ивановну , с 18-летием.🎂 С днем рождения, желаем здоровья, радости , любви, и много счастья в переди.