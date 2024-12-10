О погоде на полуострове

О погоде на полуостровеДействует штормовое предупреждение об опасных метеоявленияхПосле устойчивой погоды в связи с прохождением холодных фронтальных разделов в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: 10 декабря дожди, местами очень сильные.
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