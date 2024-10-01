Жители Читы стали больше зарабатывать

Чита заняла 44 место в рейтинге городов России по уровню зарплат, сообщают РИА Новости. По данным аналитиков, среднемесячная чистая заработная плата по итогам первого полугодия 2024 года составила 73,6 тысячи рублей.
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