Москва продаст с молотка 310 машино-мест в паркинге в районе Южное Бутово

Власти Москвы выставили на торги 310 машино-мест на парковке в районе Южное Бутово. Площадь лотов составила от 10 до 17 квадратных метров, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
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