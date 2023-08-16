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«Интер Майами» с Месси выиграл все 6 матчей, забив 21 гол в этих играх

«Интер Майами» с Месси выиграл все 6 матчей, забив 21 гол в этих играх

Прошедший в рамках 1/2 финала Кубка лиг матч «Филадельфия Юнион» – «Интер Майами» завершился крупной победой флоридского клуба, выигравшего со счетом 4:1.

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