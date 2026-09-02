ВС РФ установили контроль над Казачьей Лопанью в Харьковской области

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Казачья Лопань в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
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