Посольский отказ: РФ и США больше не ведут диалог о возврате дипсобственности

Natalija Osminina

Надо поставить крест на своей дипсобствености. В качестве компенсации арестовать какую-нибудь американскую собственность. А закрыть вопрос с США. Вполне можно обойтись обоюдными звонками на высшем уровне. Ну, и арендовать для последнего консульства какую-нибудь комнатку- чтобы предоставлять помощб бывшим гражданам России (или СССР) желающим возвращения на Родину. Через год и она будет уже не нужна- США погрузятся в полноценную гражданскую войну.