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Посольский отказ: РФ и США больше не ведут диалог о возврате дипсобственности

Посольский отказ: РФ и США больше не ведут диалог о возврате дипсобственности

Вашингтон полностью остановил диалог по вопросу возвращения российской дипломатической собственности, сообщил «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Надо поставить крест на своей дипсобствености. В качестве  компенсации арестовать  какую-нибудь американскую собственность. А закрыть вопрос с США. Вполне можно обойтись обоюдными звонками на высшем уровне. Ну,  и  арендовать для последнего консульства какую-нибудь комнатку-  чтобы  предоставлять помощб бывшим гражданам России (или СССР)  желающим возвращения на Родину. Через год и она будет уже не нужна- США погрузятся в полноценную гражданскую войну.
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