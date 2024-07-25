Вашингтон полностью остановил диалог по вопросу возвращения российской дипломатической собственности, сообщил «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов.
Посольский отказ: РФ и США больше не ведут диалог о возврате дипсобственности
Комментарии
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Natalija Osminina
Надо поставить крест на своей дипсобствености. В качестве компенсации арестовать какую-нибудь американскую собственность. А закрыть вопрос с США. Вполне можно обойтись обоюдными звонками на высшем уровне. Ну, и арендовать для последнего консульства какую-нибудь комнатку- чтобы предоставлять помощб бывшим гражданам России (или СССР) желающим возвращения на Родину. Через год и она будет уже не нужна- США погрузятся в полноценную гражданскую войну.
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