Снимки не лгут: Дарья Жукова беременна пятым ребенком спустя полгода после четвертых родов

Экс-супруга Романа Абрамовича появилась на открытии Олимпийских игр в облегающем платье фото: Getty ImagesНе успела экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова показать лицо своей полугодовой дочери, как стало известно о пятой беременности дизайнера.
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