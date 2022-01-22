За сутки в России подтверждено 57 212 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое Москва - 16094 Санкт-Петербург - 8451 Московская область - 6400 Нижегородская область - 1358 Республика Саха (Якутия) - 1003 Ханты-Мансийский АО - 947 Самарская область - 863 Ростовская область - 838 Свердловская область - 823 Ставропольский край - 807 Краснодарский край - 805 Воронежская область - 787 Пермский край - 748 Омская область - 537 Архангельская область - 531 Иркутская область - 530 Ямало-Ненецкий автономный округ - 477 Ленинградская область - 473 Красноярский край - 431 Волгоградская область - 417 Алтайский край - 411 Челябинская область - 404 Тюменская область - 403 Астраханская область - 400 Оренбургская область - 376 Приморский край - 368 Калининградская область - 349 Орловская область - 340 Саратовская область - 337 Удмуртская Республика - 326 Тверская область - 324 Кировская область - 324 Владимирская область - 323 Республика Карелия - 316 Кемеровская область - 313 Республика Башкортостан - 307 Липецкая область - 301 Хабаровский край - 297 Республика Дагестан - 297 Республика Бурятия - 293 Республика Коми - 292 Тульская область - 285 Республика Крым - 262 Вологодская область - 261 Новосибирская область - 258 Ярославская область - 258 Ульяновская область - 231 Новгородская область - 229 Белгородская область - 221 Республика Хакасия - 219 Пензенская область - 215 Мурманская область - 209 Брянская область - 207 Чеченская Республика - 197 Тамбовская область - 196 Забайкальский край - 191 Калужская область - 189 Смоленская область - 185 Севастополь - 183 Курская область - 179 Сахалинская область - 179 Рязанская область - 176 Амурская область - 161 Республика Татарстан - 156 Псковская область - 152 Томская область - 148 Ивановская область - 145 Чувашская Республика - 142 Республика Марий Эл - 139 Костромская область - 134 Республика Мордовия - 130 Курганская область - 98 Республика Тыва - 98 Республика Калмыкия - 97 Республика Ингушетия - 97 Камчатский край - 96 Республика Адыгея - 93 Карачаево-Черкесская Республика - 85 Кабардино-Балкарская Республика - 84 Республика Северная Осетия - Алания - 79 Республика Алтай - 45 Магаданская область - 38 Еврейская автономная область - 24 Ненецкий автономный округ - 14 Чукотский автономный округ - 6 Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 044 986 случаев коронавируса в 85 регионах.