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Медик из Коломны Олеся Моркунцова стала призером всероссийского конкурса врачей

Медик из Коломны Олеся Моркунцова стала призером всероссийского конкурса врачей

Врач общей практики Коломенской больницы Олеся Моркунцова вошла в число призеров всероссийского конкурса врачей, заняв третье место в своей номинации.

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