Президент США Дональд Трамп угрожает России санкциями для стимуляции мирного процесса на Украине. Эксперты отмечают, что такие меры неэффективны, и оценивают дипломатические усилия России, нацеленные на долгосрочный мир.
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