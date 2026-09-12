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Газета.ру

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Роскосмос выразил соболезнования по поводу смерти конструктора Владимира Бугрова

Роскосмос выразил соболезнования по поводу смерти конструктора Владимира Бугрова

Госкорпорация Роскосмос выразила свои соболезнования в связи с кончиной Владимира Бугрова, ведущего конструктора системы «Энергия-Буран».

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