Bild: Германия начнет обязательный набор военных в Литву

Министерство обороны ФРГ планирует обязательный набор до 1 тыс. военных для бригады в Литве, поскольку добровольцев недостаточно.
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