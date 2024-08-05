The Conversation: использовать касторовое масло для похудения может быть опасно

Касторовое масло не ускоряет жиросжигание при наружном и внутреннем применении. Об этом изданию The Conversation рассказала Вероника Зайдель, старший преподаватель кафедры фармакологии и биомедицинских наук Университет Стратклайда (Шотландия).
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