В федеральном законе «Об охране окружающей среды» могут появиться изменения. Госдума планирует установить единые общероссийские правила правового регулирования компенсационного озеленения.
Госдума решила внести изменения в закон «Об охране окружающей среды»
Комментарии
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Галина Малыхина
Надо озеленять поймы рек, это первично, если мы хотим их сохранить... Надо высаживать заградительные полосы, как в 50-тые годы, для сохранения почв и защиты от ветров. Сейчас же повырубали всё, заселили водоохранные зоны, всё в угоду богатеев...
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A
Andrey
"могут появиться изменения" - появятся ли, останутся ли зеленые леса правнукам?
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16 час.
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