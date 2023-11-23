Госдума решила внести изменения в закон «Об охране окружающей среды»

Галина Малыхина

Надо озеленять поймы рек, это первично, если мы хотим их сохранить... Надо высаживать заградительные полосы, как в 50-тые годы, для сохранения почв и защиты от ветров. Сейчас же повырубали всё, заселили водоохранные зоны, всё в угоду богатеев...