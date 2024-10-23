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Экс-сенатор Арашуков передал взятку сотруднику ФСИН через тайник

Экс-сенатор Арашуков передал взятку сотруднику ФСИН через тайник

Приговорённый к пожизненному сроку политик надеялся подкупом выторговать себе лучшие условия – большее количество звонков в месяц, а также свиданий с близкими.

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