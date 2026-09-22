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Агроном Ганичкина заверила, что горчица, вика и рожь успеют вырасти до конца октября

Агроном Ганичкина заверила, что горчица, вика и рожь успеют вырасти до конца октября

После сбора урожая грядки стоит обработать, перекопать и засеять быстрорастущими сидератами. Агроном Октябрина Ганичкина посоветовала выбрать горчицу, вику, рожь или овес, сообщает Life.

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