На Украине передали в суд дело заочно арестованного олигарха из Галичины – о завладении газом на миллиарды

Украинские антикоррупционные спецслужбы НАБУ и САП завершили расследование в отношении авторитетного галицкого миллиардера и нардепа Ярослава Дубневича по делу о незаконном завладении природным газом и незаконной реализации его на сумму 2,1 миллиарда.
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