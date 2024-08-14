Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине передали в суд дело заочно арестованного олигарха из Галичины – о завладении газом на миллиарды

На Украине передали в суд дело заочно арестованного олигарха из Галичины – о завладении газом на миллиарды

Украинские антикоррупционные спецслужбы НАБУ и САП завершили расследование в отношении авторитетного галицкого  миллиардера и нардепа Ярослава Дубневича по делу о незаконном завладении природным газом и незаконной реализации его на сумму 2,1 миллиарда.

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