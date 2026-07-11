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Эрдоган – новый фаворит Трампа

Эрдоган – новый фаворит Трампа

Последний саммит НАТО в Турции поменял расклад сил внутри западного военного-политического блока. Вашингтон дал понять, что будет делать ставку на Турцию, а не на ЕС в деле общей экспансии в Закавказье и Средней Азии.

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