Эрдоган – новый фаворит Трампа

Последний саммит НАТО в Турции поменял расклад сил внутри западного военного-политического блока. Вашингтон дал понять, что будет делать ставку на Турцию, а не на ЕС в деле общей экспансии в Закавказье и Средней Азии.
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