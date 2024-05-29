AFP: Украина атаковала Краснодарский край при помощи западного оружия

Каким именно оружием враги били по Кубани, неизвестно.Сегодня издание AFP, ссылаясь на источники, сообщило о том, что киевский режим неоднократно пытался ударить по территориям России при помощи оружия, поставленного Западом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии