Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!"                        -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!ВЦИОМ: 90% россия...
  • Александр Ломоносов
    Вспомнился анекдот на эту тему:.                                                           Разговаривают два буддиста...ВЦИОМ: 90% россия...
  • Степан Капуста
    Естественный отбор...На Ямале на факто...

FinExpertiza: число курильщиков электронных сигарет на Ямале растет

FinExpertiza: число курильщиков электронных сигарет на Ямале растет

Количество потребителей электронных сигарет в России за год выросло на 19%, это 5,3 млн человек. Регионы Севера в этом списке занимают первые строчки наряду со столичными городами, такими, как Москва и Санкт-Петербург, говорится в аналитических данных службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх