FinExpertiza: число курильщиков электронных сигарет на Ямале растет

Количество потребителей электронных сигарет в России за год выросло на 19%, это 5,3 млн человек. Регионы Севера в этом списке занимают первые строчки наряду со столичными городами, такими, как Москва и Санкт-Петербург, говорится в аналитических данных службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.