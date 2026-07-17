Пидкок поднялся на четвертое место, а Шмид выиграл отрыв в Туре

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 3 часа назад Британский Том Пидкок встал на четвертое место в общем зачете Тур де Франс после отрыва, в результате которого швейцарец Мауро Шмид выиграл этап 13.