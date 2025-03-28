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ЕС начал подготовку 17-го пакета антироссийских санкций

Собеседник EUObserver отметил, что составление нового пакета санкции может занять больше времени.<strong>Евросоюз начал работать над 17-м пакетом антироссийских санкций, пока этот процесс на очень ранней стадии, сообщил EUObserver европейский дипломат.

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