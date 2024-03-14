"Отец" интернета Бернерс-Ли высказался против концентрации власти в сети

Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли выступил с критикой современного состояния интернета. Он считает, что за последние десять лет интернет стал инструментом «корыстных интересов нескольких корпораций», которые подорвали его ценности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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