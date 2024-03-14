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"Отец" интернета Бернерс-Ли высказался против концентрации власти в сети

"Отец" интернета Бернерс-Ли высказался против концентрации власти в сети

Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли выступил с критикой современного состояния интернета. Он считает, что за последние десять лет интернет стал инструментом «корыстных интересов нескольких корпораций», которые подорвали его ценности.

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