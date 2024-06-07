Шандобыло: дроны могут атаковать предприятия и после окончания СВО

Директор по развитию компании — разработчика средств обнаружения и защиты от дронов 3mx Сергей Шандобыло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что дроны могут атаковать предприятия и после окончания СВО.
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