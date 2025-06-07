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Потери ВСУ превысили миллион: что скрывает Киев и почему тела не забирают

Потери ВСУ превысили миллион: что скрывает Киев и почему тела не забирают

Настоящие потери ВСУ превышают миллион, но признание этой цифры и прием тел погибших могут вызвать общественный резонанс и финансовые трудности на Украине.

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