Пострадавшим из-за коммунальной аварии в Новосибирске выплатили больше миллиона рублей

НОВОСИБИРСК, 11 июня, ФедералПресс. Суд удовлетворит еще четыре иска прокуратуры о выплате компенсации морального вреда пострадавшим, которые получили травмы во время коммунальной аварии в январе этого года.
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