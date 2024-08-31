Столтенберг: НАТО не причастно к атаке ВСУ на Курскую область

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что альянс не причастен к атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область, отметив, что Киев заранее не проинформировал организацию о своих планах.
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