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Путин: Россия благодаря жителям новых регионов стала еще сильнее

Путин: Россия благодаря жителям новых регионов стала еще сильнее

Российская Федерация благодаря жителям новых регионов стала еще сильнее. На это, как передает РИА Новости, в своем поздравлении по случаю Дня воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями указал президент Владимир Путин.

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