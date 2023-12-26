Родители поверили аферистке, а не родному сыну, и растят теперь чужого ребенка, считая его внуком. «А что я могу поделать?» – усмехается Иван— …С Иваном мы три года вместе, поженились официально в прошлом году, – рассказывает двадцатисемилетняя Маргарита.
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