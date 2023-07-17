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Гонщик и штурман погибли на ралли в Ирландии

На ралли Sligo в Ирландии произошла авария, в которой погибли два участника соревнований. Пилот и штурман скончались после того, как их машина столкнулась со стеной на шестом спецучастке гонки.

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