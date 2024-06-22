В Барнауле открыли движение по путепроводу на шоссе Ленточный бор

Рабочим осталось нанести разметку и установить дорожные знаки, но эти работы на проезд транспорта не повлияют В Барнауле открыли движение по шоссе Ленточный Бор, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
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