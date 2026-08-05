Cell: дефицит аргинина позволяет опухолям и вирусам ускользать от иммунитета

Исследователи из Рокфеллеровского университета обнаружили, что дефицит аминокислоты аргинина мешает клеткам производить белок MHC-1, который предупреждает иммунную систему об опасности — из-за этого мутировавшие клетки и вирусы легче остаются незамеченными.