Cell: дефицит аргинина позволяет опухолям и вирусам ускользать от иммунитета

Исследователи из Рокфеллеровского университета обнаружили, что дефицит аминокислоты аргинина мешает клеткам производить белок MHC-1, который предупреждает иммунную систему об опасности — из-за этого мутировавшие клетки и вирусы легче остаются незамеченными.
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