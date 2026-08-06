Дубай без туристов превращается в город-призрак

Из‑за масштабных боевых действий на Ближнем Востоке Дубай фактически превратился в город‑призрак. Ракетные атаки и удары беспилотников парализовали авиасообщение и обрушили турпоток, а популярные локации остались без посетителей.
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