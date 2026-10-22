В период с 12 по 27 октября 2026 года сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте проводят на территории обслуживания профилактическую работу, направленную на недопущение распространения в обществе, особенно в молодежной среде, националистической идеологии, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
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