В период с 12 по 27 октября 2026 года сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте проводят на территории обслуживания профилактическую работу, направленную на недопущение распространения в обществе, особенно в молодежной среде, националистической идеологии, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов.