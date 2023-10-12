Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Одиссей
    мммм.....  не знаю, фейк или нет, но доводилось слышать о проекте "Новая Иудея" (так кажется). Суть - переселение евр...Не пора ли евреям...
  • Олег Руднев
    Почему в Одессу? Есть такой город БИРОБИДЖАН( еврейская автономная область) на дальнем востоке. Жили на Ближнем восто...Не пора ли евреям...
  • Alex Nемо
    Ну таки где материальчик-то убойный, юродивый? Если бы он был, то после такой заявки, тому кто её сделал, стоило бы о..."У Пригожина был ...

Только в России могут вместе собраться арабы, евреи, азербайджанцы, армяне, чеченцы и русские и мирно поболтать

Только в России могут вместе собраться арабы, евреи, азербайджанцы, армяне, чеченцы и русские и мирно поболтать

Контр-адмирал ВМС США Джон Кирби выдвинут на Оскар за лучшую мужскую роль, когда реалистично пустил слезу во время обсуждения боевых действий в Израиле.

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Комментарии
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Леонид Руси
Несколько лет назад в индийском отеле видел... Как темнеет... они выползают из-за стенки кровати. И в детстве видел в углу кушетки и под обоями
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6 час.
SI
Sergey Ivanov
Ничего удивительного! Просто они ненавидят русских больше, чем друг друга
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4 час.
Сергей Федотов
Палестинские арабы после того как покатались на парапланах с автоматами активно учат соловьиную мову. Начали с фразы - &quot;А нас-то за що?&quot;.
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4 час.

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