Только в России могут вместе собраться арабы, евреи, азербайджанцы, армяне, чеченцы и русские и мирно поболтать

Леонид Руси Несколько лет назад в индийском отеле видел... Как темнеет... они выползают из-за стенки кровати. И в детстве видел в углу кушетки и под обоями

SI Sergey Ivanov Ничего удивительного! Просто они ненавидят русских больше, чем друг друга