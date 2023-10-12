Только в России могут вместе собраться арабы, евреи, азербайджанцы, армяне, чеченцы и русские и мирно поболтать

Контр-адмирал ВМС США Джон Кирби выдвинут на Оскар за лучшую мужскую роль, когда реалистично пустил слезу во время обсуждения боевых действий в Израиле.
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