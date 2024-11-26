Глава DC Studios объяснил, в чем обновленная киновселенная лучше Marvel Руководител...

Глава DC Studios объяснил, в чем обновленная киновселенная лучше MarvelРуководителя DC Studios Джеймса Ганна спросили, будет ли он у перезапуска киновселенной такое же подробное расписание, какое обычно составляет студия Marvel для своих кинокомиксов.
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