В Японии завершился саммит «Большой семерки»

Японский премьер-министр Фумио Кисида официально объявил о завершении саммита G7 в Хиросиме. Согласно статье газеты The New York Times, саммит своеобразным «клубом одиноких сердец», где «нелюбимые лидеры» могли поделиться своими трудностями и обсудить идеи о том, как восстановить поддержку общества.