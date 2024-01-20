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Мировое обозрение

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NASA посветило лазером на Луну и получило ответ от прибора на индийском модуле «Викрам»

NASA посветило лазером на Луну и получило ответ от прибора на индийском модуле «Викрам»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сообщило об успешном тестировании лазерной ретрорефлекторной решётки (Laser Retroreflector Array, LRA), доставленной на Луну прошлым летом с индийским посадочным модулем «Викрам».

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