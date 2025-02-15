Дядя Сэм больше не нуждается в Европе: Пентагон послал четкий сигнал Брюсселю... Глава Пентагона Хегсет: США переключатся с Европы на сдерживание Китая

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Дмитрий
&quot; больше Евросоюз Америку не интересует, и тратиться на вопросы безопасности Европы США не собираются&quot; Где тут про &quot;кушать&quot;?
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16 час.
СК
Сергей Ковалев
за счет чего или кого кукловоды поддерживают уровень гегемона? или вы наивно считаете, что они сами всё заработали? может все-таки экспансия? а экспансия требует кормовой базы. и? ещё подробнее?
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15 час.
саша дмитренко
это  временно,,европой  сейчас  правят  враги  трампа,он  помнит  кто  байдена  поддерживал,а  все  что  можно  взять  с  европы  он  и так  берет)))
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5 час.
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