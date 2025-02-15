Дядя Сэм больше не нуждается в Европе: Пентагон послал четкий сигнал Брюсселю... Глава Пентагона Хегсет: США переключатся с Европы на сдерживание Китая

Дмитрий " больше Евросоюз Америку не интересует, и тратиться на вопросы безопасности Европы США не собираются" Где тут про "кушать"?

СК Сергей Ковалев за счет чего или кого кукловоды поддерживают уровень гегемона? или вы наивно считаете, что они сами всё заработали? может все-таки экспансия? а экспансия требует кормовой базы. и? ещё подробнее?