Почти 150 тыс. человек посетили выставочный проект «Соловецкие юнги» в Музее Победы

Около 150 тысяч гостей увидели интерактивный выставочный проект «Соловецкие юнги» в Музее Победы. Экспозиция работала с 16 июля 2024 года и была посвящена подвигу детей и подростков во время Великой Отечественной войны.
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