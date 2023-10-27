"Что-то добавят". Министр финансов Алтая пояснил падение параметров бюджета

Чиновник ответил на вопрос о том, ухудшится ли жизнь жителей края в следующем году Бюджет Алтайского края на 2024 год остается социально ориентированным, а все обязательства по выплатам, нацпроектам, программам будут исполнены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии