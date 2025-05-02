Киселев: страны НАТО скопили более 20 тысяч солдат в польском Гданьске

В польском Гданьске наблюдается большое скопление сил Североатлантического альянса. По словам военного обозревателя Виталия Киселева, в городе сейчас сосредоточено более 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО.
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