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Царьград

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В Приморском районе Петербурга началось строительство магистрали М-32

В Приморском районе Петербурга началось строительство магистрали М-32

В Северной столице приступили к строительству важной магистрали М-32, которая разгрузит разгрузят северо-восток городаВ Приморском районе Петербурга началось строительство новой магистрали М-32, которая значительно повысит транспортную доступность микрорайона "Юнтолово" и "Лахта-Центра", а также станет одной из трасс, способствующих разгрузке северо-востока города.

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