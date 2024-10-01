В Приморском районе Петербурга началось строительство магистрали М-32

В Северной столице приступили к строительству важной магистрали М-32, которая разгрузит разгрузят северо-восток городаВ Приморском районе Петербурга началось строительство новой магистрали М-32, которая значительно повысит транспортную доступность микрорайона "Юнтолово" и "Лахта-Центра", а также станет одной из трасс, способствующих разгрузке северо-востока города.