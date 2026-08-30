Дмитриев прокомментировал итоги референдума в Исландии о вступлении в ЕС

30 августа 2026 года спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги референдума в Исландии, на котором большинство граждан высказались против возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз.